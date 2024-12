Analüüsimaja: 10 parimat tehnoloogiaettevõtet, kes võidavad tehisintellekti revolutsioonist

„Usume, et tänu tehisintellekti revolutsioonile ja sinna järgmise kolme aasta jooksul tehtavatele üle 2 triljoni dollari suurustele kapitalikulutustele on tehnoloogiasektori aktsiad 2025. aastal tugevad,“ kirjutasid analüüsimaja Wedbush analüütikud Daniel Ivesi juhtimisel.

Wedbush rõhutab, et nende investeerimisstrateegia keskmes on jätkuvalt parimad tehnoloogiaettevõtted. Analüüsimaja tõi välja kümme parimat tehnoloogiaettevõtet, kes võidavad tehisintellekti revolutsioonist 2025. aastal.

Tarkvara nähakse nüüd AI valdkonna olulise osana. Analüütikud toovad esile, et kasvavad kasutusjuhtumid ja suurenev ettevõtete poolne kasutuselevõtt kiirenevad eeldatavasti tuleval aastal.

„Usume, et tehisintellekti tarkvara ajastu on kätte jõudnud. Meie hinnangul on kaks parimat tarkvaraettevõtet, kes saavad 2025. aastal tehisintellekti revolutsioonist jätkuvalt kasu Palantir ja Salesforce... aga ka teised hästi positsioneeritud tarkvaratootjad liituvad tehisintellekti peoga,“ märkis Wedbush.