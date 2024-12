Konkurentsiamet jättis Elektrilevi võrgutasude tõusu kooskõlastamata

Amet leidis läbiviidud analüüsi tulemusena leidis, et novembri lõpus Elektrilevi poolt esitatud taotluste rahuldamine ei ole põhjendatud, kuna see oleks kaasa toonud võrgutasude põhjendamatu tõusu.

Ameti sõnul on oluline silmas pidada, et kuna Elektrilevi on loomulik monopol, ei saa tarbijad valida teist teenusepakkujat isegi siis, kui nad pole rahul ettevõtte hinnatõusudega.

„Kuna Elektrilevi OÜ on turgu valitsevas seisundis, on oluline kontrollida, et ettevõtja ei lülitaks oma teenuse hinda ülemäärasel hulgal kulusid,“ ütles Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haab. Konkurentsiameti teatel on Elektrilevl võimalik Eleringi hinnapaketivahetusega sisse ostetava võrguteenuse kulusid vähendada ligikaudu 5 miljoni euro võrra ja seeläbi võrgutasude tõusu ohjata.