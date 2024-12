Homsest saab sõidukeid lihtsamini liiklusregistrist kustutada

Eestis on liiklusregistris umbes 220 000 peatatud kandega sõiduautot ja väikekaubikut, millest paljude puhul pole teada, kas need sõidukid enam eksisteerivad. „Aasta algusest jõustuv seadus võimaldab lihtsamini kustutada registrist sõidukeid, mis on hävinenud või mille asukohta omanikud ei tea. Kui praegu tuleb sõiduautode ja kaubikute registrist kustutamiseks esitada lammutustõend, siis uuest aastast pole see kadunud või hävinenud sõidukite puhul enam vajalik,“ selgitas taristuminister Vladimir Svet.