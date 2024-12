Rikutud aastalõpp? Lux Expressi buss jäi Häädemeestel tehnilise rikke tõttu seisma. „Hüvitame reisijatele taksoarved“

Delfiga ühendust võtnud reisija sõnul peatas bussi piduririke. Olukorda muutis tema sõnul keeruliseks tõsiasi, et bussijuht suhtles vaid vene keeles. „Üks reisijatest on võtnud enda peale info vahendamise kolmes keeles, et tagada kõigi reisijate informeeritus,“ kirjeldas lugeja.

Tanklas lahendust oodanud reisija püüti probleemi lahendada viisil, kus samal liinil sõitvad bussid võtavad vabade kohtade ulatuses järjest reisijaid peale. „Asendusbussi ei saadeta ning 2 tunni jooksul on nii peale saanud vaid 6 reisijat. Eesti klienditeenindus ütleb vaid, et Läti pool tegeleb,“ kurtis bussireisija.

Lux Expressi tegevjuhi Ingmar Roosi kinnitas kella 16 ajal Ärilehele, et intsident on nüüdseks lahendatud. „Bussis oli 42 reisijat, kellest viimased said liikuma 2 ja pool tundi hiljem väljunud bussiga“. Roosi sõnul oli tegu kahetsusväärse juhtumiga ning ettevõtte vabandab siiralt kõigi reisijate ees. „Tegu oli täiesti uue bussiga, mida tabas õhuklapi rike. Kutsusime seepeale välja Scania hädaabi teenuse, mis peaks saabuma kuni kahe tunniga, kuid reaalsuses läks mõnevõrra kauem,“ selgitas Roos, kelle sõnul said reisijad siiski teiste bussidega liikuma juba enne bussi töökorda seadmist.

Miks ei tellitud aga reisijatele asendusbussi, kuhu mahtunuks korraga peale kõik reisijad? „Me ei saanud Riiast asendusbussi vastu saata paraku põhjusel, et teeme aastalõpu lisareise ja bussid olid hõivatud. Scania Assistance’i kasutamine tundus selles olukorras kõige kiirem lahendus. Tean, et reisijad, kellel oli vaja kiiremini lahkuda, tellisid takso ja neile me kindlasti hüvitame taksoarved,“ lubas Roos.

Lux Expressi juhi sõnul ei rääkinud bussijuht eesti keeles seetõttu, et tegu oli nende Leedu ettevõtte korraldatava reisiga ning bussijuht oli leedulane.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada