Autode ümber registreerimisel on kõik ajad broneeritud. Kuumal perioodil algasid ameti kodulehe hooldustööd

Transpordiameti kõneisik ütles Delfi Ärilehele, et aasta viimastel päevadel on sõidukite registreerimine olnud plaanipärane ehk kõik broneeritavad ajad on olnud täidetud. Samas tekitas inimestes kummastust eile õhtul Transpordiameti kodulehel toimunu.

„Aasta eelviimasel päeval transpordiameti koduleht „kottis“ ja sõidukite ümbervormistamist ei võimalda. Äkki on tahtlik tegevus. Üritad iseteenidusse sisse logida ja vastuseks on:

Mis on kehtima hakkav mootorsõidukimaks?

Registreerimistasu makstakse sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris esmakordse registreerimise eel. See tähendab, et registreerimistasu maksmine on registreerimiskande eeldus. Registreerimistasu tuleb maksta ka Eesti liiklusregistris juba registreeritud sõidukite esimesel omanikuvahetusel, eeldusel, et selle sõiduki eest pole varem registreerimistasu makstud.