Endine Uue maailma legend on andnud „Agentuuri“ osas vaikimisvande: britid lausa hävitasid mu rostbiifi

Erko Lill koos abikaasaga on filmimaailma sattunud justkui pooljuhuslikult. Veiko Õunpuu filmi „Free Range“ produtsent Katrin Kissa leidis, et filmivõtetel peaks toitlustamise taset tõstma. Kuidagi sattus seda muret lahendama Erko koos oma tiimiga.

„Eks see filmimise aeg ole tihti üks sopaaugus orjamine,“ ütleb Erko. Glamuuri ja punaste vaipade asemel on tihti näha filmitähti, kes metsa all ringi roomavad. Filmivõtted võivad olla päris räige töö, kus ka söömine toimub puu all istudes, karp süles või käes.