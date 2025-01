Ajalooline hetk. Venemaa lõpetas gaasijuhtmeid mööda liikunud gaasitarned Euroopasse

Venemaa jätkab gaasieksporti läbi TurkStreami gaasijuhtme Mustas meres, mis ühendab Venemaad Türgiga. Sealt kaudu on gaas liikunud ka Serbiasse ja Ungarisse.

Euroopa Liit on otsinud peale täiemahulise sõja algust Ukrainas viise Venemaa gaasist loobumiseks. Viimaste seas Vene gaasi ostnud Slovakkia ja Austria otsivad alternatiivseid viise gaasi ostmiseks.

Euroopa Komisjon kinnitas, et EL on katkestuseks hästi valmistunud.

„Euroopa gaasiinfrastruktuur on piisavalt paindlik, et võimaldada mitte-Vene päritolu gaasi tarnimist,“ märkis komisjoni pressiesindaja. „Alates 2022. aastast on seda tugevdatud märkimisväärselt uute LNG (vedeldatud maagaasi) impordivõimsuste lisandumisega.“