Bigbanki peaökonomist: kaubandus on jätkuvalt languses, kuid automüük teeb uusi rekordeid

Kui oktoobris oli muutus eelmise aasta oktoobriga –1%, siis novembris –0,7%. Põhjustest on esikohal suure tõenäosusega tarbijate ebakindlus – inimesed on ettevaatlikud ja oodatakse positiivseid uudiseid. Peale euribori languse neid paraku väga hetkel ei ole.

Sellest aastast kehtestatud automaks pani inimesi eelmise aasta lõpus autosid ostma, sest registreerimistasu on just eriti suuremate autode puhul päris krõbe. Seetõttu ei saanud ka üllatusena tulla, et mootorsõidukite müügimahud sügise jooksul hüppeliselt kasvasid. Kui oktoobris oli müügitulu mahuindeksi kasv 16,3%, siis novembris oli vastav näitaja kasvanud juba 24,3%. Kokku oli mootorsõidukite (ja lisatarvikute) müük ilma hoolduse ja remondita novembris 457,1 miljonit eurot, eelmisel aastal novembris oli see arv 352,7 miljonit. Tegemist kõigi aegade kõige suurema müügiga. Detsember püstitab päris kindlasti uue rekordi, sest autooste vormistati usinasti veel eelmise aasta viimastel tundidel.