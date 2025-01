Godeal24 uusaastamüük: Microsoft Office 2021 Pro eluaegne litsents vaid 35,24 eurot ja eriti soodsad Windows 11 Pro võtmed

Godeal24 2025 uusaastamüük on ametlikult alanud ja pakub Microsoft Office’i ning Windowsi aktiveerimise võimalusi suure allahindlusega. Püsiv Office 2021 Pro Plusi võti ühele arvutile on saadaval vaid 35,24 euroga – 90 protsenti alghinnast soodsamalt! Selleks vajad Windows 10 või uuemat versiooni. Kui su arvuti operatsioonisüsteem parasjagu neile nõuetele ei vasta, võid valida ka Office 2016 Pro Plusi, mis maksab vaid 15 eurot ja 29 senti. Kuigi tegu on vanema versiooniga, katab see siiski kõiki olulisi vajadusi. Muidugi oleks ideaalne kolida kohe soodsalt üle Windows 11 Pro peale – Godeal24 pakub ehtsat Windows 11 Pro võtit praegu vaid 13,25 euro eest.