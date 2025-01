Kaitsetehnoloogia ettevõttega Frankenburg liitub Euroopa raketiarenduse tipptegija

„Andreas Bappert on Euroopa tipptasemel raketitalent,“ ütles Frankenburgi tegevjuht Kusti Salm. Bappert ise lisas, et liitus Frankenburgiga, et säilitada Euroopas vabadus.

Ettevõtte omanikeringi kuulub peale Madiberki (64,18%) ka Margus Linnamäe MM Grupp, kelle osalus on 23,7%. Seejuures on MM Grupp ka varem Madiberki äridesse investeerinud: näiteks kuulub MM Grupile ligi neljandik Madiberki asutatud superkondensaatorite tootjast Skeleton. Kuldar Väärsile kuulub Frankenburgist 4,99%, Marko Virkebaule 3,38% ja Jaanus Tammele 1,01%. Shellona Ltd. osalus on 2,75%.