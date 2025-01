Eestimaal on oaasid, kus ei suleta ei koole ega ka lasteaedu, vaid need täituvad aina uue järelkasvuga. Üks selline näide on Valgamaal asuv Lüllemäe piirkond, kuhu noored tagasi tulevad ja kus ärid kasvavad. Töökoht tuleb sageli küll ise luua, kuid tähtsaid aspekte, mis mõningaid väikseid kohti elus hoiavad, on veel.