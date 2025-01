Kinnisvaraeksperdid selgitavad: kas korteri üürimine Tallinnas läheb kallimaks?

Tallinna üüriturul toimuvad olulised muutused: kuigi pakkumiste arv tavapäraselt aasta lõpus kasvas, on neid siiski vähem kui mullu samal ajal. Ekspert hoiatab, et praegune olukord võib lähiaastatel kaasa tuua kiire üürihindade kasvu.

Hetkeseis näitab, et Tallinna üüriturul on pakkumises umbes 1550 korterit, mis on 200 võrra vähem kui eelmise aasta novembris ja detsembris, selgub Uus Maa juhatuse liikme Igor Habali aasta lõpus antud kommentaaridest. Sesoonsuse tõttu on pakkumiste arv võrreldes suvega kasvanud, kuid aastane langus viitab üldisele pakkumise kahanemisele.