Kinnisvaraportaali tegevjuht: neli olulist muudatust, millega uuel aastal arvestada

Euribor langeb edasi

Kuue kuu euribor on märkimisväärselt langenud, jõudes 2,562 protsendini. See on tähelepanuväärne muutus võrreldes 2023. aasta oktoobri rekordilise 4,1 protsendiga. Ekspertide hinnangul jätkub langustendents ja 2025. aasta lõpuks võib euribor langeda alla kahe protsendi.

Positiivne areng on juba elavdanud laenuturgu – nii eraisikud kui ka ettevõtted on muutunud aktiivsemateks laenuvõtjateks. Euribori prognoositav langus peaks veelgi parandama inimeste laenuvõimet ja elavdama eluasemeturgu. Kuigi kinnisvarahinnad püsivad eeldatavalt stabiilsed, on oodata tehingumahtude kasvu.

Käibemaksutõus mõjutab uusehitiste hindu

Alates 1. juulist 2025 tõuseb käibemaksumäär 22 protsendilt 24 protsendile. See muudab ehitamise kallimaks ja tõstab uute korterite hinda. Kuna ehituskulud suurenevad, on arendajad sunnitud edaspidi uute korterite ja majade hindu tõstma.

Käibemaksuga on maksustatud uue kinnisvara müük. Olenemata sellest, kas müüakse korterit, elumaja või äripinda, kui müük toimub enne reaalse kasutamise algust, tuleb müügihinnale lisada käibemaks.

Seni kehtinud käibemaksuseaduse järgi kaotas hoone oma „uue“ staatuse kohe pärast esmakordset kasutuselevõtmist. See tähendas, et edasi müües ei pidanud käibemaksu lisama. Alates 1. jaanuarist 2025 jõustuva käibemaksuseaduse muudatusega peetakse hoonet „uueks“ terve esimese kasutusaasta jooksul. Kui hoone müüakse selle esimese aasta jooksul, lisandub müügihinnale käibemaks. See muudatus viib Eesti seaduse rohkem kooskõlla Euroopa Liidu käibemaksudirektiiviga, mis lubab liikmesriikidel määratleda uue hoone vanuseks kuni kaks aastat. Eesti valis piiriks ühe aasta.