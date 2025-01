Tavaline hamburger maksab nüüd 1,70 eurot varasema 1,60 euro asemel ning juustuburger 1,90 eurot eelmise aasta 1,80 euro asemel. Suuremate ja kallimate burgerite kategoorias on Hesburgeri hinnaks nüüd 4,60 eurot (varem 4,30 eurot), kebabiburger maksab 5,40 eurot (varem 5,10 eurot) ning Megaburger 6,70 eurot (varem 6,30 eurot). Kõige suurem protsentuaalne hinnatõus on toimunud taimetoitlastele mõeldud valikus, kus vegetaarne burger maksab varasema 2,90 euro asemel 3,30 eurot.

Burgerit, friikartuleid ja 0,25-liitrist karastusjooki sisaldavate einete hinnad on tõusnud keskmiselt 7%. Hesburgeri eine maksab nüüd 7,20 eurot (varem 6,70 eurot) ning Megaburgeri eine 9,30 eurot (varem 8,70 eurot). Kanatortilla eine hind on tõusnud 7 eurolt 7,50 eurole. Lastemenüü hind on kerkinud 4,30 eurolt 4,60 eurole.