Mertsina: jaekaubanduse langus taandub, sõidukite müük tegi erakordse kasvu

Maksutõusudel negatiivne, intressimäärade langusel positiivne mõju

Kuigi majapidamiste rahaline seis kosub tasapisi, ei ole nende kindlustunne veel paranema hakanud ning sellel on tarbimisele tugev negatiivne mõju. Jätkuvalt on inimestele suuremaks mureks töökoha kaotus ja koos sellega oma rahalise seisu võimalik halvenemine.

Swedbanki viimase, novembris avaldatud prognoosi järgi kasvab brutopalk sel aastal 6,5%. See suurendab kuist netopalka, kuid koos inflatsiooniga netopalk väheneb. Alampalk tõuseb sel aastal 8% ja keskmine pension 5%. Viimase kolme aastaga kasvas keskmine palk umbes sama palju kui hinnad (reaalpalk pole veel eelmise tipuni jõudnud), kuid alampalk ja vanaduspension on kasvanud hindadest tublisti rohkem.

Palgakasv on küll veel tugev, kuid võrreldes varasema paari aastaga on selle hoog aeglasem. Kuna vähenenud on ka palgatöötajate arv, on aeglustunud ka kogupalga juurdekasv. Inflatsiooni arvestamata on kogupalk küll 2022. aasta langusest välja tulnud, kuid 2024. aasta esimesel kolmel kvartalil oli selle kasv ikkagi viimase 14 aasta nõrgim. Kogupalga muutusel on olnud aga tugev mõju tarbimisele.