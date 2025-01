Tesla sõidukite müügimaht kahanes esimest korda alates 2011. aastast

Neljandas kvartalis tarnis Tesla klientidele kokku 495 570 sõidukit, mis jäi analüütikute prognoosile alla umbes 3%. Oodatust nõrgema müügi tõttu jäi Tesla kogu 2024. aasta tulemus alla aasta varasemale. Nimelt tarnis Tesla 2024. aastal klientidele 1,79 miljonit sõidukit, samas kui aasta varem anti klientidele üle ligi 1,81 miljonit sõidukit. Veel oktoobris viitas elektriautode tootja, et ootab 2024. aastalt mõõdukat kasvu.

Tesla eesmärk on olnud kasvatada pikas perspektiivis klientidele tarnitavate sõidukite arvu keskmiselt 50% aastas. Kui seni on USA firma kasv olnud kiire, siis viimati õnnestus aastases perspektiivis eesmärk täita 2021. aastal, mil tarned kasvasid koguni 87%. Tesla juht Elon Musk sõnas viimast kvartaliaruannet tutvustades, et ootab 2025. aastalt 20-30% kasvu, mida peaks soodustama uue odavama mudeli väljatulek.