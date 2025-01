Minister Hartman postiljonide häbiväärsest palgast: riik peab olema eeskuju ning maksma õiglast tasu

Eesti Posti esmatasandi töötajad on valmis pöörduma riikliku lepitaja poole ja korraldama aktsioone töötajate töötasude tõusuks, juhul kui nende miinimumpalk ei tõuse. Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani sõnul on ministeerium valmistanud ette postiseaduse muudatusettepanekud, et süsteem ümber korraldada.