Üks olulisemaid muudatusi on see, et oma krundile võib nüüd alla 30-ruutmeetrise abihoone või sauna ehitada ilma ehitusloata. Kõrvalhoonete hulka kuuluvad näiteks garaažid, töökojad ja kuurid. Mäenpää sõnul saab olema huvitav, kuidas edaspidi õiguspraktikas kõrvalhoonet ja elamut eristatakse. „Seni oli piir, et abihoones ei tohi olla kööki, muidu on tegu elamuga. Samas oli üksik lauapealne pliit lubatud.“ Ta hindas siiski, et kui saunamajas on vaid riietusruum, pliidiplaat ja diivanvoodi, millel külalised vahel magavad, on tegu ilmselt siiski vaid saunaga, mitte eluhoonega. „Isegi kui naaber kutsub inspektori kohale,“ muigas Mäenpää.