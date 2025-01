Uuring: suur osa eestlastest plaanib kodu osta Tallinna lähivalda

Uuringust selgus, et 22% Eesti inimestest plaanib lähima kolme aasta jooksul endale uue kodu soetada. Neist 31% plaanib osta elamispinna pealinna, 16% soovib elada mõnes teises Eesti suuremas linnas ja koguni viiendik koduostu plaanivatest inimestest kavatseb kinnisvara soetada mõnda Tallinna lähivalda.

„Uuring näitas, et Tallinna lähivaldadesse plaanib kodu osta rohkem inimesi kui Tartusse, Pärnusse ja Narva kokku. Tallinna lähedal elamise huvi kaaluvad üles töökohad – näiteks Tartu kinnisvara on küll Tallinna lähivaldadega sarnases hinnaklassis, kuid ülikoolilinnas on sissetulekud väiksemad ja töövõimalused kiduramad,“ kommenteeris Luminori laenude kompetentsikeskuse juht Helina Kikas.

Pealinna tööle tulijad alustavad Lasnamäelt

Kikas märkis, et kuna uuemad Tallinna korterid on paljude jaoks kättesaamatud, siis on Tallinna lähivallad ainus võimalus pealinnas tööl käimiseks, kui magalas elada ei soovita. Samas nentis ta, et üha enam on täheldada suundumust, mille puhul pealinna tööle tulevad inimesed kolivad esmalt Lasnamäele, Mustamäele või Õismäele, kus töötatakse end üles, ja seejärel kolitakse mõnda Tallinna lähivalda.

„Lähiasulas on enamikele peredele täisväärtuslikum elukeskkond kui nn mägedel. Tihti on lähivallad üldise taristu, kultuuri kättesaadavuse ja sportimisvõimaluste poolest paremini arenenud kui mitmed Tallinna linnaosad. Heaks näiteks saab tuua Viimsi, kus on olemas suurepärased sportimisvõimalused, moodne kultuurikeskus, spaa, kino ja rohkelt poode. Arendajate sõnul on Viimsi teistest Tallinna äärevaldadest viis aastat ajast ees – järgmisel kümnendil jõuavad Viimsiga sarnased võimalused ka teistesse lähiasulatesse,“ ütles ta.

Valglinnastumist kiirendas koroonapandeemia