LHV Rohelise pensionifondi punased aastad. Fondijuht annab aru: mõistame, et ootused on suuremad olnud

Edasine saatus on olnud aga erakordselt kehv, misläbi on pensionifondist saanud justkui must lammas, mis oli börsil olevast pulliturust hoolimata kolmandat aastat punases. Sealhulgas olid eelmisel kahel aastal kõik ülejäänud teise samba pensionifondid kindlalt plussis. „Mõistame, et investorite ootused Rohelise fondi tootlusele on olnud seni näidatust suuremad,“ tõdes LHV Rohelist fondi juhtiv Jani Mäenpää.