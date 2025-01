Kinnisvara kuuülevaade: korteriturul oli tehinguid vähem, aga hind tõusis veelgi

Tallinna korterite keskmine ruutmeetrihind oli möödunud kuul 3045 eurot (novembris 3012 eurot) ning mediaanhind tõusis 2833 euroni ruutmeetri kohta (novembris 2752 eurot). „Mediaanhinna kiirem kasv viitab sellele, et ka kallimate korteritega on hakatud rohkem tehinguid tegema,“ selgitas Vahter, kelle sõnul on turul olemas eeldused mõningaseks hinnatõusuks.