„Siin tekibki küsimus, kas ma mõtlen First Northi ka sinna sisse. First Northi on väga raske prognoosida, seal võivad jälle tekkida siuksed mees ja koer ettevõtted, pisikesed start-up’id. Arvestatavaid emitente ma arvan, et hea kui tuleb viis terve turu peale,“ sõnas ta Ärilehele hiljuti antud intervjuus.