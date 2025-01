Siit-sealt kostab hõiskeid, et Venemaa sai olulise gaasiühenduse katkedes ajaloolise ja väga valusa hoobi. Euroopa peab nüüd vedelgaasi otsima mujalt ning Venemaa leidma viisi, kuidas miljardeid eurosid muul moel teenida. Eksperdid on ühel nõul, et aasta alguse sündmuse tähtsus ja tähendus on väga suured. 1. jaanuaril katkes eelviimane Venemaa ja Euroopa vaheline gaasiühendus ning sel on Venemaa rahakotile suur mõju. Veel tugevam on aga selle sümboolne pool.