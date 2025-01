Lidl avab jaanuari keskel Tallinnas uue kaupluse

Avamispäeval, 16. jaanuaril ootavad kõiki külastajaid ainult Mustamäe tee poe jaoks mõeldud avamispakkumised, samuti mitmed üllatused ja õnneloos. Näiteks pakutakse lõunapausiks kell 12–14 hot dog’i, mis maksab vaid üks euro.

Kauplus on ehitatud keskkonnasäästlikult, järgides rahvusvahelise EDGE-ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on avar, 1501 ruutmeetri suurune müügisaal ning laiad vahekäigud.

Kauplusse pääseb ühistranspordi, auto või jalgrattaga. Hoone juurde kuulub suur parkla 138 laia parkimiskohaga, millest kolm on mõeldud liikumispuudega inimestele, kaks peredele. Samuti on ratturitele turvaliseks parkimiseks ette nähtud 14 jalgrattakohta. Elektriautode laadimiseks on olemas kaks laadimiskohta.

Uue kaupluse avamine Mustamäe teel on osa Lidli kauplustevõrgu arendamise strateegiast, mis sai alguse 3. märtsil 2022 kaheksa kaupluse samaaegse avamisega Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. Mustamäe tee pood on juba teine Lidli kauplus Kristiines ja seitsmes Tallinnas, pärast uue kaupluse avamist on Eestis kokku viisteist Lidli poodi.

