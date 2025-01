EfTEN: Eesti eluasemeturg elavneb 2025. aastal

Balti ärikinnisvaraturu tehinguaktiivsus jäi 2024. aastal madalaks. Suuri tehinguid oli väga vähe ning pea kõik neist tehti madalamalt hinnatasemelt võrreldes vara bilansilise väärtusega. See jääb tõenäoliselt nii ka 2025. aastal, kuna uut omakapitali Balti kinnisvaraturule ei sisene. Langevate intresside keskkonnas toob kinnisvara hinnataseme püsimine kinnisvarainvestoritele kaasa tootluse ja teenitavate dividendide kasvu. Intressikulude vähenemisel on eelkõige positiivne mõju elukondliku kinnisvarasektori tehinguaktiivsusele ja tõenäoliselt ka hinnatasemele. See ei paranda aga märkimisväärselt olukorda ärikinnisvaras, kus domineerima jäävad väiksemad tehingud.

Kinnisvara on muutumas uuesti taskukohaseks

Peale kahte aastat on eluaseme taskukohasus Balti riikides hakanud taas paranema. Langevad intressimäärad on vähendanud laenude teenindamise kulusid, samas kui palgad on viimastel aastatel kasvanud kinnisvarahindadest kiiremini. Eluasemete kättesaadavus jätkab paranemist ka 2025. aastal, mil küsimus pole enam selles, kas madalamad intressikulud elavdavad korteriturgu, vaid pigem selles, kui suur see elavnemine olema saab. Näiteks Tallinnas osteti 2024. aastal keskmiselt 100 uusarendust kuus. See on ligikaudu 30% rohkem kui 2023. aastal. Samas on see vaid pool buumiaastate mahust kui EURIBOR oli negatiivne. 2025. aastal oleks umbes 20%-30% suurune tehingumahtude kasv uusarendustes hea tulemus, mis toob tõenäoliselt kaasa ka väikese hinnatõusu korteriturul