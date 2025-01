Järgmine nädal käivitub Tallinn-Tartu-Riia-Vilniuse reisirongiühendus

„Eesti, Läti ja Leedu reisirongide sõiduplaanide ühildamisega käivitame regulaarse rongiühenduse kolme riigi vahel, mida pole olnud juba ligi kolmkümmend aastat“ ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. „Kuigi ka seni on teoreetiliselt olnud võimalik pealinnade vahel rongiga reisida, muudavad kehtima hakkavad sõiduplaanid ümberistumise senisest oluliselt mugavamaks. Eriti oluline on ühendus Lõuna – Eestile, sest parandab oluliselt piirkonna välisühendusi.“

Läti reisirongioperaatori Pasažieru Vilciensi (Vivi) juhatuse esimehe Raitis Nešporsi sõnul ühendab kõiki kolme reisirongioperaatorit soov parandada ühendusi Baltimaade vahel. „Kindlasti on sõiduplaanide ühildamine alles esimene etapp reisijasõbraliku reisirongiühenduse loomisel Baltimaade vahel,“ ütles Nešpors. „Loodud ühendus näitab kolme reisirongioperaatori ühiseid eesmärke ja head koostööd, mis piiriüleste ühenduste parandamisel kindlasti jätkub.“

Ümber tuleb istuda kaks korda

Leedu reisirongioperaatori LTG Link juhatuse esimehe Kristina Meide sõnul on reisijatel huvi Baltimaade pealinnade vahel mugava reisirongiühenduse vastu olemas. „Aasta tagasi Vilniuse ja Riia vahel käivitunud rongiühenduse vastu on reisijatel olnud tugev huvi ning esimesel aastal reisis sellel liinil üle 62 000 reisija,“ rääkis ta. „Loodame, et uue ühendusega Tallinnasse ja ülikoolilinna Tartusse suudame reisijate vajadustele veelgi paremini vastu tulla.