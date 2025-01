Rongiga Leetu! Tänasest hakkas toimima Tallinna-Tartu-Riia-Vilniuse reisirongiühendus

„Eesti, Läti ja Leedu reisirongide sõiduplaanide ühildamisega käivitame kolme riigi vahel regulaarse rongiühenduse, mida pole olnud juba ligi kolmkümmend aastat“ ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. „Kuigi ka seni on teoreetiliselt olnud võimalik pealinnade vahel rongiga reisida, muudavad kehtima hakkavad sõiduplaanid ümberistumise senisest oluliselt mugavamaks. Eriti oluline on ühendus Lõuna-Eestile, sest see parandab oluliselt piirkonna välisühendusi.“