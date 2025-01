Soomlased mures Eesti alkoholihindade pärast, kuid kaupmehel on neile rõõmusõnum

Aasta alguses tõusis alkoholi aktsiis Eestis teadagi 5 protsenti, kuid soomlased panid tähele, et hinnad on poodides veel muutumata.

Superalko esindaja vastas Ilta-Sanomati küsimusele, et hinnad võivad hakata muutuma alles kevadel, sest laos on veel kraami, mis on ostetud madalamate hindadega. On ka võimalik, et teatud toodete hinnad ei tõusegi ehk müüja võtab tõusu enda kanda.