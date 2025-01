Bolt Drive’i uued funktsioonid aitavad talvel turvalisemalt liigelda

Esimese uuendusena saavad kasutajad lumiste ja tormiste ilmade korral kolm minutit tasuta aega auto ettevalmistuseks, et soojendada mootorit ja puhastada sõiduk lumest. Teise uuendusena blokeerub nüüd auto mootor automaatselt, kui uksed on jäänud lukustamata kauemaks kui 15 minutit.

Tasuta auto ettevalmistusaeg

Lumiste ja tormiste ilmade korral saavad kliendid automaatselt tasuta kolm lisaminutit auto ettevalmistamiseks. Selle aja jooksul saab käivitada mootori, soojendada sõidukit, puhastada auto lumest ja kraapida jää klaasidelt. See täiendav aeg ei lähe auto rentijale midagi maksma. Tasuta auto ettevalmistusaeg lõpeb, kui klient hakkab autoga sõitma.

Mootori automaatne blokeerimine

Kui Bolt Drive’i sõiduki uksed jäävad lukustamata ja autot ei kasutata 15 minutit, blokeeritakse auto mootor automaatselt. Muudatuse eesmärk on tagada, et kolmandad osapooled ei saaks autot kasutada. Sõidu jätkamiseks tuleb kasutajal eemaldada blokeering Bolti rakenduse kaudu. Kuigi funktsioon töötab automaatselt, peavad kasutajad alati veenduma, et autot parkides oleksid uksed alati lukustatud.