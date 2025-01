LHV hakkas pakkuma uudset külaliskorteri kodulaenu

LHV Panga eraisikute finantseerimise osakonna juhi Catlin Vatseli sõnul on pank igati valmis külaliskorterite ostjaid kodulaenuga finantseerima eeldusel, et ostja plaanib kinnisvara edaspidi koduna kasutada. „Lisaks 24 tunni jooksul antavale esmasele laenutaotluse vastusele pakume kodulaenuvõtjatele soodsaid laenutingimusi ning võimalust laenu erakorraliselt tagasi maksta paindlikult, endale sobival ajal ja summas, ilma lisatasude või trahvideta. Lisaks saavad kliendid kasutada parima teenindusega panga tiitlit hoidva LHV igapäevapanganduse teenuseid,“ märkis ta.

„Tegu on kõigile tallinlastele teada-tuntud väärika asukohaga Pirita tee ääres Lauluväljaku ja Lillepaviljoni vahel. Viimase kümnendi jooksul on piirkonda rajatud mitu kinnisvaraturul väga kõrgelt hinnatud ja populaarset uut elumaja. Laferme projekti arhitekt Tormi Sooväli on teinud väga head tööd ning lisaks kvaliteetsetele siselahendustele on tagatud ka kogu kompleksi nägus ja harmooniline üldmulje,“ rääkis hoone müügikorraldusega tegeleva LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.