Vanus on vaid number, aga kas ka tööturul?

Lisaks sellele, et esimene väljakutse on saada tööle, tuleb mõelda ka sellele, kuidas tekitada suure vanusevahega meeskonnas head sünergiat. Eesti Tööstus-Kaubanduskoja juht on oma karjääri jooksul kogenud ka olukorda, kus koos meeskonnaga värbamisotsuseid tehes kõlas ühel hetkel kolleegi suust, et pensionieelikut me küll siia ei taha. „Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et innovatsioon tekib siis, kui meeskonnas on koos eri taustaga inimesed. Omavanustega on küll lihtsam suhelda ja ühisele keelele jõuda, aga siis ei teki ka mitmekesiseid arutelusid,“ ütleb Potisepp.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda osaleb projektis „Hõbestrateegiad“, mille eesmärk on parandada tööturuvõimalusi 55+ vanuses inimestele. „Projekt andis võimaluse normaliseerida, et me üldse räägime erinevatest vanustest töökohal. Saime aru, et me ei peaks rääkima ainult vanemaealistest. Nooremate diskrimineerimine on eriti keeruline just majanduslanguse ajal, mis meil praegu käes ongi. Rohkem on tööturul inimesi, kellel on eelnev töökogemus, ja noortel on väga raske saada jalga ukse vahele,“ ütleb Potisepp.

„Värbajate sõnul on mõni klient enda jaoks väga selged raamid paika pannud, mis vanuses ta uut töötajat otsib. Näiteks otsitakse inimest vanuses 35–45. Nii jätame väga suure hulga noori ja vanemapoolseid välja,“ lisab Potisepp. Portaali cv.ee statistika järgi on kõige aktiivsem tööealine elanikkond vanuses 25–55 eluaastat. „Ühelt poolt on põhjuseks see, et vanemaealised on oma karjäärimuudatused jõudnud ära teha ning nad hindavad turvalist ja stabiilset elu. Teiselt poolt on inimestel oma hirmud ja eelarvamused, mistõttu ei hakata kandideerimagi,“ ütleb Alma Career Estonia OÜ turundusjuht Karla Oder.

Noorte tööturu-uuringust selgus, et 74,4% tööandjatest näeb noore palkamisel võimalust ta enda käe järgi välja õpetada. Toodi välja, et noored on kiiremad õppijad ja neil on parem digipädevus. Ettevõtja väärtustab huvi ettevõtte ja tegevusvaldkonna vastu (73,6%), julget pealehakkamist (66,1%) ja üle 53% tööandjatest tõi välja vastaval erialal õppimise. Tööintervjuu ajal hindavad tööandjad valmisolekut uute asjade õppimiseks, oskust ja julgust suhelda, uudishimu ja küsimuste küsimist.

„Mõnikord on noorte ootused ka ebarealistlikud. Mitte ainult palga suhtes, aga ootused töötingimustele – kui palju ja mis graafikuga peab tööd tegema. Noored tahavad paindlikumat töökorraldust ja nad pole alati valmis nii palju aega pühendama tööle kui inimene, kellel on pangalaenud ja lapsed. Isegi kui see protsent ei ole suur, siis eelarvamus on tööandjatel säilinud,“ ütleb Oder.

Sama uuringu raames vastas pea 90% noortest, et nad kardavad, et varasema töökogemuse puudumine võib saada töö leidmisel neile saatuslikuks. Ligikaudu 70% noortest leiab, et tööandjad suhtuvad varasema töökogemuse puudumisse negatiivselt.

CV.ee turundusjuhi sõnul saab noorele pahatihti saatuslikuks kogemuse puudumine. Seda eriti juhul, kui kõrval on viie- kuni kümneaastase töökogemusega kandidaat. „Tööandjad enda sõnul noori teistest vanustest ei erista, aga noored ikkagi tunnetavad seda,“ sõnab Oder. 2022. aasta noorte tööturu uuringus vastas üle 90% tööandjatest, et on valmis värbama tööturule noori, kuid kui vanuse valimiseni jõuti, jäid 16–20-aastased siiski valikus kõige viimasteks.

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Ene Olle toob samuti välja, et kui värbaja on noor, siis ei pea ta ilmtingimata otsima endasarnast inimest. „Mitmekesisuse võlu on see, mis aitab meeskonnal tuua kõige paremaid tulemusi. Ei saa olla nii, et oleme kõik ühte nägu ja mõtleme ühtemoodi. Nii ei pruugi tekkida loodetavat innovatsiooni ja uusi lahendusi,“ ütleb Olle.

Töökogemuse saamiseks võiks alustada võimalikult varakult ja hoida ootused madalad. „Noortele on vaja edasi anda mõtlemist, et teenindussektorist on ka väga okei alustada ega pea kohe töötama kõrgel ametipositsioonil. Toon ise noortega suheldes tihti näiteks, et töötan küll praegu turundusjuhina, aga alustasin Vapiano pasta- ja pitsakokana. Mul ei olnud suurt kokkamise kogemust, aga kirjutasin ilusa motivatsioonikirja ja tõestasin end. Sealt sain suhtlemisoskuse ja vahetusvanemana juhtimise kogemuse,“ ütleb Oder ja lisab, et ka praktikakohti ei tasu alahinnata. „Need ei ole tavaliselt kõrgelt tasustatud, aga kui elatakse veel koos vanematega, on see imeline võimalus töökogemust saada.“

Teadmisi ja oskusi tuleb pidevalt arendada

Elukestev õpe on see, mis hoiab meid tööturul konkurentsis. „Kui inimene on midagi saavutanud ja töötab heal ametipositsioonil, ei tähenda see, et ennast enam arendama ei peaks,“ ütleb Oder. „Tööandjad ei soovi sageli vanemaealisi tööle võtta, sest ollakse eelarvamusel, et vanemaealised ei soovi muutustega kaasa minna, ei soovi olla noorte õpetada või ei soovi juht endast vanemat, tihti targemat inimest tööle võtta, sest see justkui vähendaks juhi võimu,“ ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esinduse juhataja Liina Helstein.

Ene Olle sõnul on Tööinspektsiooni jõudnud probleemid, et vanemaealisi ei kiputa koolitama. „Selleks ei nähta vajadust, sest inimene läheb niikuinii varsti pensionile. Samuti on levinud eelarvamus, et vanem inimene ei suuda enam õppida. Kui tekib töötajate ülejääk ja vaja on kedagi koondada, vaadatakse pigem vanuse järgi ja koondatakse esmalt need, kes on juba pensionil,“ ütleb Olle. Tööinspektsioonist küsitakse ka seda, kas pensioniealisi võib lihtsalt lahti lasta või nõuda omal soovil lahkumist. Seega otsitakse viise, et ei peaks inimest koondama ega talle koondamishüvitist maksma.