Eesti e-resident loodab uue tehnoloogiaga maad, merd, õhku ja kosmost vallutada

Tema selja taga on ka pisike, aga tugev tiim, kellega koos uusi samme astutakse. Poolas elanud Juan Pablo Prieto Ruiz tegeleb operatiivjuhtimisega, Alvaro Lafraya Aguado töötab ettevõttes aga vanem-protsessinsenerina. Mõlemad liitusid SCALE Nanotechiga umbes samal ajal ning on Cartamil-Buenole suureks abiks olnud. „Ilma nendeta poleks SCALE Nanotech see, mis ta praegu on. Üheskoos tutvustame oma tegemisi mitmetes paikades, sh Eestis ja panustame sellesse, et meie toode oleks kõrge kvaliteediga ja aitaks probleeme lahendada,“ märgib Cartamil-Bueno ja lisab, et nende üks järgmisi eesmärke on leida Eestist telekommunikatsioonivaldkonna pilootprojekt, kellega koostöös uusi lahendusi testida