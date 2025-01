Eesti suurim põllumajandusettevõte muutis nime ja investeerib 2025. aastal broilerikasvatusse 5 miljonit eurot

Eesti suurima toiduainetööstuse Maag Eesti ridadesse kuuluv Rakvere Farmid AS, mis on ühtlasi Eesti suurim kodumaisel kapitalil põhinev põllumajandusettevõte, muutis oma ärinime. Uueks nimeks on Maag Agro AS, mille alla koondus kogu ettevõtte algtootmine: sea- ja broilerikasvatus, söödatootmine ja loomade varumine. Juriidiline muudatus jõustus detsembrikuu lõpus.