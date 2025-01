Air Balticu juht: vajame raha rahvusvahelistelt investoritelt, mitte riigieelarvest

Gauss ütles esmaspäeva hommikul LTV-le, et lennufirmal on palju ajaloolisi võlgu – viimase 30 aasta jooksul on ettevõttesse investeeritud miljoneid. Alates Covid-19 perioodist pole lennufirma aga riigilt lisaraha küsinud, ütles Gauss.

Tema sõnul on vaja lisavahendeid väljastpoolt, kuna ettevõte ei suuda neid ise leida. Sellele on tähelepanu juhtinud ka nõukogu. Gaussi sõnul peavad lõppkokkuvõttes aktsionärid otsustama, kuidas edasi minna.

Läti televisioon teatas reedel, et Läti valitsust moodustavad osapooled kavatsevad esmaspäeval toimuval koalitsioonikohtumisel arutada Air Baltic juhtkonna vahetust.

Juba varem on teatatud, et Air Baltic peab 2025. aasta suvehooajal tühistama kokku 4670 lendu mootoritootja Pratt & Whitney poolt ettenägematult pikenenud mootorihoolduse tõttu. Seega tühistab ettevõte 5% kõigist 2025. aastaks kavandatud lendudest.

Transpordiministeerium on andnud lennufirma Air Baltic juhatusele korralduse viivitamatult selgitada ulatuslike lendude tühistamise otsuse põhjendusi ja selle mõju Läti ühenduvusele, ütles transpordiminister Kaspars Briškens, kirjutab Läti Delfi.

Ta tuletas meelde, et Air Baltic juhtkonnal, sealhulgas juhatuse esimehel Gaussil ja nõukogu esimehel Klāvas Vaskasel, on kohustus täita oma lubadusi kaasata oma äriplaani elluviimiseks 300 miljonit eurot kapitali ning tagada, et Air Baltic tegevus vastab Läti riigi ja reisijate huvidele.

Vasks juhib LinkedInis tähelepanu, et Air Baltic on teelahkmel. „Esimesed sammud kapitaliturgude suunas on seotud märkimisväärsete väljakutsetega. Läbirääkimised strateegilise investoriga, kes oli mõeldud nii Air Balticu ärimudeli valideerijaks kui ka esmase avaliku pakkumise (IPO) protsessi hõlbustajaks, ei ole läinud nii sujuvalt, kui loodeti. Sellise investori kaasamine ei ole mitte ainult oluline rahaline tugi ettevõtte kapitalile, vaid see on ka kriitiline kinnitus ettevõtte tegevusele ja tulevastele kasvuvõimalustele,“ osutab Vasks.