SELGITUS | Kuidas jääda varakult pensionile ja mitte kaotada selle käigus raha?

Selle töökogemuse võib jagada kaheks perioodiks: enne 1998. aasta lõppu jääv periood ja uus periood, mis sai alguse 1999. aastal. Alates 1999. aastast on muutunud oluliseks inimese palga suurus, kusjuures iga kalendriaastat käsitletakse eraldi.

Palju lapsi ja 40-aastane töökogemus võimaldab ennetähtaegselt pensionile jääda

Ennetähtaegselt pensionile saab minna laste arvu järgi. Näiteks kui peres kasvab kolm last, siis saab lapsevanem pensionile jääda aasta varem, nelja lapse puhul kolm aastat varem ja viie lapse puhul neli aastat varem. Variant on ka see, et vanemad jagavad need õigused pooleks. Sellisel juhul ei muutu pensioni suurus väiksemaks. Lisaks saab inimene ka täiendavalt tööd jätkata.

Teine võimalus on paindlik pension, kus saab ennetähtaegselt pensionile jääda kuni viis aastat varem. Kuid sel juhul on oluline, et inimesel oleks vähemalt 40 aastat töökogemust.

Pensioniarvestus on vägagi individuaalne

Pensioni suurust arvutatakse igale inimesele individuaalselt sõltuvalt tema tööstaažist, töötamise perioodidest ja ka sellest, millistele lisatasudele tal on õigus.

„Eestis on pensioni summa fikseeritud, milleks on 372 eurot ja muud pensioniliigid eeldavad, et igale inimesele määratakse teatud summa eraldi,“ selgitas sotsiaalministeeriumi pensionitarkuse konsultant Ljudmila Kondrašova.

Ta rõhutas, et kui inimene kasutab paindlikku pensioni ja läheb ennetähtaegselt pensionile, ei tähenda see, et põhiosa ja aastakoefitsient ei muutuks. Iga aasta 1. aprillil arvutatakse pensionide indekseerimisel kõigi pensionide summad ümber.

Samuti märkis Kondrašova, et igal juhul on kasulikum teha lisatööd, sest isegi kui inimene töötab osalise tööajaga ja saab näiteks miinimumpalka, siis tulevikus annab see talle siiski lisapensioni. Töötavad pensionärid suurendavad järk-järgult oma pensioni suurust.

Pensionid ja toetused kantakse hiljem üle

Alates 2025. aasta jaanuarist, kui 5. kuupäev langeb nädalavahetusele, kantakse pensionid üle järgmise nädala esmaspäeval või teisipäeval, mitte aga eelmisel reedel, nagu tehti seni. See muudatus puudutab umbes 325 000 pensionäri. See kehtib ka neile, kes saavad tavaliselt sotsiaaltoetusi 5 kuupäeval. Teistel kuudel, kui 5. päev langeb tööpäevale, makstakse pensione tavapäraselt. Samas ulatub keskmine vanaduspension, mis 2024. aastal oli 776 eurot, uuel aastal 814 euroni.

