Tallinna uute korterite müük kasvas mullu üle 20%

„Järjestikused intressimäärade langetused ja ootus nende langustrendi jätkumiseks on soodustanud seni ootele pandud ostuotsuste tegemist,“ selgitas Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja. „Ka konkurents laenuturul on toonud tarbijatele soodsamad laenutingimused, mis samuti julgustavad tehingute tegemist.“

Detsembris sõlmiti Tallinnas Maa-ameti mitteametlikel andmetel 735 korteriomandi tehingut, mis teeb neljanda kvartali kogusummaks 2344 tehingut. See on 201 tehingut enam kui kolmandas kvartalis ja 7% rohkem kui 2023. aasta neljandas kvartalis. Kokku tehti 2024. aastal Tallinnas 8125 korteriomandi ostu-müügitehingut, mis on ligi 5% vähem kui 2023. aastal.

Uute kodude müüginumbrid näitavad aga selget tõusu. Citify andmetel müüdi detsembris 190 uut kodu, mis teeb neljanda kvartali kogusummaks 453. See on 175 võrra enam kui kolmandas kvartalis ja 47% rohkem kui 2023. aasta samal perioodil.

„Alustasime 2024. aastat ettevaatliku optimismiga, et kinnisvaraturg on keerulisima aja seljatanud,“ kommenteeris Laanoja. „Aastalõpu müügitulemused näitavad, et nii ka läks. Tugev aastalõpp tõi Tallinnas buumiaegadega sarnased müügiarvud.“

Citify.eu andmetel müüs neljandas kvartalis enim uusi kodusid Hepsor. Kogu aasta tulemuste põhjal on pealinna uute kodude müügiedetabeli eesotsas Bonava, Liven ja Merko.

Keskmine uue korteri ruutmeetri hind oli neljandas kvartalis 4883 eurot, 2023. aasta samal perioodil oli see 4071 eurot. Kogu 2024. aasta keskmine uue korteri ruutmeetri hind oli 4438 eurot, 2023. aastal aga 4193 eurot.

Kõige rohkem uusi kortereid müüdi neljandas kvartalis Haabersti linnaosas, kus ka kogu möödunud aasta lõikes on enim uusi kodusid müüdud, järgnevad Kesklinn ja Põhja-Tallinn. Kõige suurem valik uusi kodusid on hetkel saadaval Kesklinnas – 744, väikseim valik on Nõmmel (13) ja Lasnamäel (96).