Uus ümardamisreegel kaupmehi rikkamaks ei tee. Kliendid on selle üldiselt omaks võtnud

Ümardamismeetod võeti kasutusele põhjusel, et 1- ja 2sendiseid toota ja käidelda on kallis ning see koormab ka loodust. Nende eest saab vähe osta ja neid ei kasutata maksmiseks peaaegu üldse, mistõttu jäävad sendid enamasti seisma ega jõua tagasi ringlusesse. Poodidel on 1- ja 2sendiseid aga vaja, et klientidele täpne vahetusraha tagasi anda. Ümardamisreegli kasutuselevõtuga kaob vajadus sente pidevalt juurde toota.