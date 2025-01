Kas tööstussektor on madalseisust väljumas? Uusküla näeb positiivseid märke, aga hoiatab liigse optimismi eest

„Töötleva tööstuse novembri numbritest tahaks väga näha seda, mida on pikalt oodatud ehk põhi on kätte jõudnud,“ ütles Uusküla. 2,7% kasv võrreldes oktoobriga ja 1,4% kasv aastavõrdluses on tema hinnangul positiivsed signaalid. Siiski, 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes on tase endiselt 16% madalam. „Oleme trendist maas enam kui viiendiku,“ lisas ta.

Kõige suuremat lööki on Uusküla sõnul saanud kestvuskaupade tootmine, mis on kukkunud peaaegu kolmandiku võrra. Investeerimis- ja kulukaupade tootmine on samuti kahanenud. Taastumine on ebaühtlane, on selgeid võitjaid ja kaotajaid.

Toiduainetööstus on näidanud tugevust, eriti jahu, tangainete, piima- ja joogitootmises. Märkimisväärselt on kasvanud ka naha-, elektri-, paberi-, koksi- ja plastitööstus. Samas on murettekitav arvutitootmise praktiline kadumine Eestist ning langus farmaatsia-, metalli- ja mööblitööstuses.

Uusküla usub, et novembri tulemused toetavad Eesti ekspordi taastumist ja annavad lootust neljanda kvartali SKT osas. Tarbimise osas on ta aga pessimistlik. „Aasta viimastel kuudel kulutati palju raha autode ostmisele, mis suurendab importi ja vähendab meie kohalike kaupade ja teenuste tarbimist,“ selgitas ta. Neljanda kvartali SKT jääb Luminori peaökonomisti arvates ilmselt samale tasemele, kus ta oli kolmandas kvartalis. „Kuigi tööd on rohkem, siis tarbimist ja heaolu sellest juurde ei tulnud.“

