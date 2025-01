Kuidas töötab kärpekirves. Ühistransporti ähvardas valus kokkuhoid, saime hoopis tihedama sõidugraafiku

2024. aastal oli riigieelarvest ühistranspordi korraldamiseks ette nähtud 151,7 miljonit eurot. Aeg-ajalt ikka keegi kurtis, et sellest rahast ei jätku korralike transpordiühenduste hoidmiseks. Ühistranspordi rahastamist korraldavast regionaal- ja põllumajandusministeeriumist prognoositi veel suve lõpus, et 2025. aastal vajatakse ühistranspordi toetuseks 155,2 miljonit eurot. Sügisel aga öeldi ministeeriumist, et 2025. aasta riigieelarves on ühistranspordile eraldatud vaid 126 miljonit eurot. Sellelt summalt kärbitakse veel 5%, nagu kõikides riigi rahastatavates valdkondades kohustuslik on. Järele jäi lõpuks 119,8 miljonit eurot ehk 31,9 miljonit vähem, kui oli kasutada mullu.