Soome kaupluseketid alustasid hinnasõda

Soomes on tarbijate kindlustunne nõrk ja see sunnib jaekette hindu langetama. „Tarbijate ootused nii enda leibkonna kui ka Soome majanduse osas on endiselt tagasihoidlikud ja hinna tähtsus tarbijate ostukäitumises on jätkuvalt suur,“ ütles Kesko esmatarbekaupade divisjoni juht Ari Akseli pressiteates. Tema sõnul on seetõttu kaupluste baashinnad muutunud tarbijale oluliselt soodsamaks.

Kesko alandas hinda enam kui 1200 igapäevasel esmatarbekaubal, mille osakaal müügist on märkimisväärne. Bränditoodete hindu langetati keskmiselt 4–6 protsenti, ent parimal juhul võib hinnalangus ulatuda lausa 15–20 protsendini. Kesko omatoodete sarja Pirkka toodete puhul jäi hinnalangus keskmiselt 9–12 protsendini, vahendab Ilta-Sanomat.

Hind mõjutab tarbijate käitumist märkimisväärselt

Eestis Prisma jaeketti haldav S-Group vastas konkurendile oma soodsaima Xtra tootesarja toidu- ja mittetoidukaupade hindade alandamisega. Lisaks teatas S-Group, et alandab ligi kahesaja bränditoote hinda, mille hulka kuuluvad erinevad toiduained ja näiteks gluteenivabad tooted. „Nendele klientidele, kellele majandusolukord pakub enim väljakutseid, on kõige kasulikum just soodsaima tootesarja hindade alandamine,“ ütles S-Groupi esmatarbekaupade divisjoni juht Sampo Päällysaho pressiteates.

S-Group viitas uuringutele, mille kohaselt on hind vaatamata inflatsiooni taandumisele endiselt peamine Soome tarbijate ostukäitumist mõjutav tegur. Uuringute järgi peab 56% põhjanaabritest poes käies toidu hinda hoolikalt jälgima, 53% on valmis nägema vaeva soodsama variandi leidmiseks ja 35% valib alati toiduaineid ostes odavaima toote.

Prisma langetas hindu ka Eestis