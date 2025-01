Tallink Takso lahkumisuudis pani konkurendi telefoni helisema. Maha jääva tühimiku täidavad teised

Forus Takso tegevjuht Tiit Isop ütleb, et Tallink Takso kadumine tuli Forusele ootamatult. „Mul on kadumise pärast kahju, sest üheskoos on turul pikka aega pakutud sõitjatele kvaliteetset taksoteenust. Tallink Takso on olnud Foruse konkurent Tallinnas ja Harjumaal, kuid konkurents on tulnud kasuks ning suhted jäänud sõbralikuks.“

Tallink Takso kadumine tähendab Forusele seda, et tööd tuleb juurde, kuid Forus on võimeline kliendid üle võtma. Tiit Isop kinnitab, et hommikust alates on juba paljud Tallink Takso kliendid Foruse poole pöördunud ja küsinud, kas nad on valmis Tallinki asemel teenust jätkama. Lisaks on mitmed taksojuhid uurinud, kas saavad Forusesse tööle tulla.