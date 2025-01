NIMEKIRI | Üksteist aktsiat, mida on 2025. aastal kõige mõttekam osta

Kõigilt kolmelt analüüsimajalt ehk Swedbankilt, LHV Balti Analüüsidelt ning Enlight Researchilt on ostusoovituse saanud Tallink, kelle aktsiatelt ootavad analüüsimajad keskmiselt pea 30% tõusupotentsiaali, kui võtta aluseks ligi 0,6 eurone aktsiahind. Selle põhjuseks tuuakse nii atraktiivset dividendi, mis 5 sendise väljamakse korral tähendab üle 8% dividenditootlust, kui ka suuremat kasumlikkust.

Peale viieaastast pausi taastas Tallink dividendimaksed 2024. aastal. Tänavust dividendi veel välja kuulutatud pole, kuid ettevõtte juht Paavo Nõgene on kinnitanud, et see tuleb. Tallinki dividendipoliitika kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.