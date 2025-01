KASULIK | Mida peab ettevõtja teadma uuest kollektiivhagide seadusest?

Menetlust võib rahastada ka menetlusväline isik, kuid mitte konkurent

On selge, et kollektiivsed esindushagid saavad praktikas realiseeruda eelkõige juhul, kui on olemas keegi, kes on nõus menetlusega kaasnevaid kulusid finantseerima. Vastuvõetud seadus lubab ka menetlusvälise isiku rahastamist, kuid seab sellele konkreetsed piirid.