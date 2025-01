Teeme oma naaberriikidele hinnatõusuga taas silmad ette. Ökonomist: tegemist on väga suure tõusuga

Aastal 2024 olid hinnad 3,7 protsenti kõrgemad kui nad olid olnud keskmiselt aasta varem. „See tähendab, et sama väärse ostukorvi jaoks oli vaja teenida iga saja euro kohta 3,7 eurot rohkem. Keskmise palga tõus oli suurem kui 3,7%, mistõttu enamiku palgasaajate jaoks läks elu eelmisel aastal veidi paremaks,“ kommenteeris Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Kuigi 4,1 protsendine aasta jooksul toimunud hinnatõus on väiksem kui kolmel eelneval aastal (2021 12,0 protsenti, 2022. aasta lõpuks 17,5 protsenti ja 2023. aasta lõpuks 4,3 protsenti), on Uusküla sõnul tegemist väga suure hinnatõusuga. Euroala hinnatõus on väiksem ning ka meie naabrite Läti, Leedu ja Soome hinnatõusud jäävad meie omale selgelt alla.