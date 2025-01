Soome suurim lastekaitsefirma on praegu suurettevõttele Mehiläinen kuuluv Familar Oy. Ettevõte on vallutanud lastekaitseturu just tänu väikeettevõtete ostmisele. Nüüd juhib Familar üle Soome ligi sadat lastekodu. Töötajaid on firmal tuhandeid. Ettevõttel on ka tütarettevõtteid, mis kõik kasumit toodavad.