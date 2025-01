Läti valitsus esialgu Air Balticu juhi tagasiastumist ei nõua

Koalitsiooni esindajad tunnistasid, et Läti rahvuslik lennufirma ei suutnud lendude tühistamisi tõhusalt kommunikeerida. Samas rõhutasid peaminister Evika Siliņa ja transpordiminister Kaspars Briškens pärast koalitsiooni kogunemist, et praegu ei anta ettevõtte juhtkonna konkreetsetele liikmetele poliitilist hinnangut.

Peaminister lisas, et juhtkonna töö hindamine toimub 21. jaanuaril Air Balticu aktsionäride nõukogu koosolekul. Ta märkis ka, et iga ettevõte vajab arenguks lisainvesteeringuid, kuid rõhutas, et Air Baltic on osaliselt eraomanduses olev ettevõte.

„Tegemist on osaliselt ka eraettevõttega ja valitsus ei juhi otseselt lennufirmat. Selge on see, et Air Baltic on meie strateegiline ettevõte, oleme alati väga hoolikalt jälginud kõike, mis toimub,“ teatas Siliņa ning lisas, et Läti riik ei saa enam otseselt lennufirmat rahaliselt toetada.