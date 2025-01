TOP 10 | Bolt püsib Euroopa idufirmade edetabelis kõrgel kohal

Edetabeli esikolmikus domineerivad Ühendkuningriigi fintech-ettevõtted. Esikohal troonib digipank Revolut, mille väärtus on kasvanud 43 miljardi euroni. Teisel kohal on makselahendusi pakkuv Rapyd 14,5 miljardi euroga ning kolmandal kohal Rootsi järelmaksuteenuse pakkuja Klarna, mille väärtuseks on hinnatud 14 miljardit eurot.

Märkimisväärne on, et peaaegu pooled edetabeli ettevõtetest on fintech-sektorist, mis näitab selle valdkonna kiiret kasvu ja innovatsiooni Euroopas. Samas on tehisintellekti (AI) ettevõtteid nimekirjas vaid üks – Prantsusmaa Mistral AI, mille väärtus on 5,8 miljardit eurot. Näiteks USA päritolu OpenAI, ChatGPT looja, väärtuseks hinnati hiljuti 157 miljardi dollarit (ligikaudu 150 miljardit eurot).