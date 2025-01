Tuule võlakirjad on börsil odavmüügis

Sel aastal on 500-eurose nominaaliga võlakirjad börsil omanikku vahetanud 264,4 euro eest ning viimase kolme kuu jooksul on madalaim hind langenud 252,2 euroni. Kes sellise hinnaga võlakirja ostab, teeniks sellega investeeringult potentsiaalselt 98% kasumit – eeldusel, et võlakiri lunastatakse nominaalväärtusega. Niivõrd suur allahindlus peegeldab aga skeptilisust ettevõtte ning selle maksevõime osas.