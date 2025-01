Lätis hakati uurima Air Balticu juhi Martin Gaussi tegevust, kahtlustatakse korruptsiooni

Muu hulgas on seaduses kirjas, et juhatuse esimehele kehtestatakse huvide konflikti korral tegutsemiskeeld. KNAB kinnitab, et eraisik tegi neile avalduse Gaussi võimaliku huvide konflikti kohta.

„Martin Gaussile kuulub Saksa firma MaGau GmBH, mis omakorda omab ettevõtet 2e systems gmbh. See 2e systems on Air Balticu tarnija. Kui eetiline see on? Kui palju on veel selliseid skeeme, kus Gauss „tarnib“ iseendale?“ kirjutas Läti erakonna Rahvuslik Liit esindaja Įrts Lapiņš sotsiaalmeediaplatvormil X jaanuari alguses.

Ühtlasi andis ta teada, et pöördub KNABi poole.

Kahe ettevõtte koostööd näitab ka 2e systemsi kodulehel avaldatud info. 2019. aastal käivitasid Air Baltic ja 2e systems suurprojekti airBalticu veebipõhise ostu- ja broneerimislahenduse laiendamiseks ja täiustamiseks.

„2e Systems GmbH on olnud airBalticu koostööpartner alates 2006. aastast ehk rohkem kui neli aastat enne seda, kui Martin Gauss kutsuti airBalticu juhatuse esimeheks,“ teatas AS Air Baltic avalike suhete juht Augusts Zilberts Läti Delfile. Ta juhib tähelepanu, et 2eSystems pakub IT-teenuseid piletimüügi ja e-kaubanduse valdkonnas ning veebilehtede hooldust mitmele juhtivale ülemaailmsele lennufirmale (Austrian Airlines, Air Dolomiti, Brussels Airlines, Swiss, Lufthansa).

„Leping on sõlmitud ja seda hoitakse ranges kooskõlas Air Balticu väljatöötatud lepingupoliitikatega, tagades täieliku läbipaistvuse,“ rõhutab Zilberts.

„Ettevõtte aktsiaid võib omada igaüks“