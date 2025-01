Maksuvabalt massaaži? Loe lähemalt, millised tervisetoetuse kasutamise muudatused jõustusid

Massaaž lisandub maksuvabade hüvitiste nimekirja

Alates 1. jaanuarist 2025 on võimalik töötajatele lisaks teistele kategooriatele hüvitada nüüdsest maksuvabalt ka massaaži. Kui varem oli maksuvaba ainult kutsetunnistusega füsioterapeudi massaažiteenus, siis nüüdsest on maksuvabastus laiendatud kõikidele massaažiteenustele.

Massaži lisandumine maksuvaba tervise edendamise nimekirja on kaua oodatud muudatus, mida ootasid tööandjad ja töötajad, kelle igapäevatöö osa on sundasendis töötamine ning kelle tervisemuresid saaks leevendada või ennetada vajaliku massaažiprotseduuriga.

Paindlikkus pakkuda kogu toetust korraga

Olenemata maksuvaba piirsumma ehk 400 euro aastas säilimisest, saab nüüdsest kasutada tervise- ja spordikompensatsiooni paindlikumalt ja korraga suuremas mahus. Varasema piirangu 100 eurot kvartalis asemel on võimalik tööandjal nüüdsest pakkuda töötajale toetuseks korraga 400 eurot aastas.

Muudatus aitab töötajal paremini tervisekulutusi planeerida ning vajaduse korral teha suuremaid ühekordseid kulutusi vajaminevateks teenusteks ja üritusteks. Näiteks spordiklubide aastatasu maksmiseks, mis tihti tuleb summas soodsam igakuistest maksetest, hooajaliste pääsete hüvitamiseks või suurte spordiürituste võistlustasude tasumiseks – kõik need on kulud, mis võivad küündida mitmesaja euroni ning mida varem korraga maksuvabastus ei katnud.

Tööandja boonuseks on ühekordse kulu parem planeerimine ning võimalus vastavalt soovile seada see ühekordselt kogu aastaks.

Täpsustatud tervishoiuteenuste loetelu ja isikliku kutse ning tegevusloa erisus

Maksuvabastus laieneb muudatusega veel teistelegi teenustele, mida osutab tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga isik, näiteks hambaravi, taastusravi, psühholoogilise nõustamise, füsioteraapia või logopeedilise ravi raames. Lisandub ka toitumisnõustamise teenus, mida osutab kutsega toitumisnõustaja. Kuigi Eestis on kutsega toitumisnõustajaid veel vähe, on see positiivne uuendus teenuse kättesaadavuse parandamiseks.